ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна обговорила з керівництвом ЄС скасування плати за роумінг

Новость на русском →
Україна, Середа 01 грудня 2021 14:05
Україна обговорила з керівництвом ЄС скасування плати за роумінг
Автор: Іванна Шовкун

30 листопада у Брюсселі країни асоційованого тріо та ЄС обговорили можливість скасування плати за роумінг. Також під час робочої зустрічі говорили про включення України до єдиного європейського платіжного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з керівництвом Європейського Союзу обговорювалися питання щодо кожної людини.

"Наприклад, ми обговорювали можливість скасування плати за роумінг для наших громадян або включення наших держав до єдиного європейського платіжного простору, коли не потрібно буде сплачувати величезні кошти за переведення євро між нашими країнами", - зазначив глава українського уряду.

Він також наголосив, що реалізація цих ініціатив дасть миттєвий ефект, який відчує кожна людина.

Зазначимо, до країн Асоційованого тріо входять Україна, Грузія та Молдова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
DAILY
Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України