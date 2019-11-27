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Украина в ОБСЕ заявила о 55 млн убытков на возвращенных Россией кораблях

Новости » Политика     27.11.2019 - 18:13
Украина в ОБСЕ заявила о 55 млн убытков на возвращенных Россией кораблях
Фото: украинские корабли (mil.in.ua)

Точная оценка ущерба продолжается

Сумма ущерба на возвращенных Россией четырех кораблях Военно-морских сил ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовський во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил, что учитывая техническое состояние вооружения и кораблей, их нельзя использовать по назначению.

"Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен (около 2,1 млн евро)", - заявил дипломат.

По его словам, точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе, после осмотра кораблей на заводе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина и Россия осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация вернет отсутствующее оборудование, которого нет на переданных после годового плена военных кораблях. Такое заявление он сделал после разговора с Путиным.

РБК-Украина писало, что после возвращения кораблей начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что захваченные корабли в РФ были ограблены мародерами.

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