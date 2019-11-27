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Україна в ОБСЄ заявила про 55 млн збитків на повернених Росією кораблях

Новини » Політика     27.11.2019 - 18:13
Україна в ОБСЄ заявила про 55 млн збитків на повернених Росією кораблях
Фото: украинские корабли (mil.in.ua)

Точна оцінка збитків триває

Сума збитків на повернутих Росією чотирьох кораблях Військово-морських сил ЗСУ становить щонайменше 55,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ заявив, що з огляду на технічний стан озброєння та кораблів, їх не можна використовувати за призначенням.

"Наразі робота комплексної комісії ВМС ЗСУ триває, оскільки наявні великі збитки. Згідно з попереднім оглядом, сума збитків на кораблях становить щонайменше 55,5 млн гривень (приблизно 2,1 млн євро)", - заявив дипломат.

За його словами, точну суму завданої шкоди можна буде встановити лише після завершення комплексного розслідування із залученням представників галузі, в тому числі, після огляду кораблів на заводі.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна і Росія здійснюють контакти з питання обладнання з повернутих Україні кораблів.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація поверне відсутнє обладнання, якого немає на переданих після річного полону військових кораблях. Таку заяву він зробив після розмови з Путіним.

РБК-Україна писало, що після повернення кораблів начальник Генштабу Руслан Хомчак заявив, що захоплені кораблі в РФ були пограбовані мародерами.

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