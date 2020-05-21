Украина на заседании ОБСЕ: Россия отправляет украинцев из Крыма воевать на Донбассе

Фото: российские призывники (flickr.com / Sha Eltoumb)

В этом году Россия намерена призвать в армию более 3 тысяч жителей Крыма

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ сделал заявление относительно призыва жителей Крыма в российскую армию. Цымбалюк заявил, что призыв жителей Крыма является вопиющим нарушением обязательств государства-оккупанта.

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

По словам Цымбалюка, в этом году Российская Федерация намерена призвать в ряды своей армии почти 3,3 тысячи жителей оккупированного Крыма. В целом с 2015 года в ряды российской армии были призваны не менее 18 тысяч крымчан.

"Это было и остается вопиющим нарушением обязательств России как оккупирующего государства. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года очень четко запрещают оккупирующему государству принуждать жителей оккупированной территории служить в его вооруженных или вспомогательных силах, в том числе путем давления или пропаганды, направленной на обеспечение добровольного призыва", - подчеркнул он.

Кроме того, постоянный представитель Украины отметил, что большинство призывников будет служить за пределами оккупированного Крыма, в частности в Южном военном округе РФ, чьи военные части непосредственно принимают участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе.

"Россия оккупировала две части территории Украины и отправляет украинцев с одной из этих частей бороться с украинцами в другой. Трудно представить себе более циничный способ использования оккупации для реализации сомнительных политических целей", - подчеркнул Цымбалюк.

Напомним, ранее сообщалось, что США осудили призывную кампанию Российской Федерации в оккупированном Крыму. США призвали Россию немедленно покинуть территорию Украины и прекратить нарушение прав в Крыму.

Автор: Дмитрий Левицкий