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Україна на засіданні ОБСЄ: Росія відправляє українців з Криму воювати на Донбасі

Новини » Політика     21.05.2020 - 22:11
Україна на засіданні ОБСЄ: Росія відправляє українців з Криму воювати на Донбасі
Фото: російські призовники (flickr.com / Sha Eltoumb)

Цього року Росія має намір призвати в армію понад 3 тисячі жителів Криму

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ зробив заяву щодо призову жителів Криму до російської армії. Цимбалюк заявив, що призов жителів Криму є кричущим порушенням зобов'язань держави-окупанта.

Про це повідомляє прес-служба Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

За словами Цимбалюка, цього року Російська Федерація має намір призвати до лав своєї армії майже 3,3 тисячі жителів окупованого Криму. Загалом з 2015 року до лав російської армії було призвано щонайменше 18 тисяч кримчан.

"Це було і залишається кричущим порушенням зобов'язань Росії як держави, що окуповує. Женевські конвенції від 12 серпня 1949 року дуже чітко забороняють державі-окупанту примушувати жителів окупованої території служити в її збройних або допоміжних силах, в тому числі шляхом тиску чи пропаганди, спрямованої на забезпечення добровільного призову", - наголосив він.

Крім того, постійний представник України зазначив, що більшість цьогорічних призовників буде служити за межами окупованого Криму, зокрема в Південному військовому окрузі РФ, чиї військові частини безпосередньо беруть участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі.

"Росія окупувала дві частини території України та відправляє українців з однією з цих частин боротися з українцями в інший. Важко уявити собі більш цинічний спосіб використання окупації для реалізації сумнівних політичних цілей", - підкреслив Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США засудили призовну кампанію Російської Федерації в окупованому Криму. США закликали Росію негайно покинути територію України та припинити порушення прав у Криму.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ОБСЄРосійська ФедераціяУкраїнаКримПризов в армію
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