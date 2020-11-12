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Украина в ОБСЕ попросила Россию объяснить, почему она срывает открытие КПВВ

Вена, Четверг 12 ноября 2020 21:52
Украина в ОБСЕ попросила Россию объяснить, почему она срывает открытие КПВВ
Фото: КПВВ на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ призвал Россию предоставить объяснения по срыву открытия новых КПВВ на Донбассе. Открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое" является договоренностью "нормандской четверки".

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам постпреда Украины, недавние переговоры о разблокировании работы КПВВ ни были конструктивными.

"Мы призываем российскую делегацию предоставить подробные объяснения по поводу ее позиции по КПВВ "Счастье" и "Золотое". Дискуссии по этому вопросу, состоявшиеся в рамках Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп 10 и 11 ноября, нельзя охарактеризовать как конструктивные", - подчеркнул Цымбалюк.

Представитель Украины рассказал ОБСЕ, что Украина 10 ноября открыла два дополнительных КПВВ на Донбассе и возобновила пропуск через линию разграничения в Станице Луганской, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

"Ни "Счастье", ни "Золотое" не были открыты российской оккупационной администрацией. Гражданские, которые пытались пересечь линию соприкосновения, были завернуты назад членами российских вооруженных формирований", - добавил он.

Напомним, представители ОБСЕ в ТКГ призвали Россию возобновить работу КПВВ на Донбассе до конца недели.

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