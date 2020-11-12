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Україна в ОБСЄ попросила Росію пояснити, чому вона зриває відкриття КПВВ

Відень, Четвер 12 листопада 2020 21:52
Україна в ОБСЄ попросила Росію пояснити, чому вона зриває відкриття КПВВ
Фото: КПВВ на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ закликав Росію надати пояснення щодо зриву відкриття нових КПВВ на Донбасі. Відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" є домовленістю "нормандської четвірки".

Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами постпреда України, нещодавні переговори щодо розблокування роботи КПВВ не були конструктивними.

"Ми закликаємо російську делегацію надати детальні пояснення з приводу її позиції щодо КПВВ "Щастя" та "Золоте". Дискусії з цього питання, що відбулися у рамках Тристоронньої контактної групи та її робочих груп 10 та 11 листопада, не можна охарактеризувати як конструктивні", - наголосив Цимбалюк.

Представник України розповів ОБСЄ, що Україна 10 листопада відкрила два додаткові КПВВ на Донбасі та відновила пропуск через лінію розмежування у Станиці Луганській, який був зупинений через пандемію коронавірусу.

"Ні "Щастя", ні "Золоте" не були відкриті російською окупаційною адміністрацією. Цивільні, які намагалися перетнути лінію зіткнення, були завернуті назад членами російських збройних формувань", - додав він.

Нагадаємо, представники ОБСЄ в ТКГ закликали Росію відновити роботу КПВВ на Донбасі до кінця тижня.

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