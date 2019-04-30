Україна звернеться до Ради Європи через обшуки в Криму

Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Ар'єв назвав обшуки в Криму новою хвилею репресій

Після сьогоднішніх обшуків в Криму українська сторона підготує звернення до Ради Європи. Про це у Facebook повідомив глава парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Зокрема, він назвав сьогоднішні обшуки новою хвилею репресій проти кримських татар і силовою акцією для залякування активістів.

"Готуємо відповідне звернення до Ради Європи та країн-членів організації", - зазначив Ар'єв.

Нагадаємо, сьогодні під Сімферополем після обшуку затримали кримського татарина Руслана Бекірова. Активіста доставили до Київського РВВС Сімферополя, очікується, що його відпустять після того, як він надасть пояснення. Крім того, з ранку пройшли обшуки ще у двох кримських татар, проте вони затримані не були.

До цього Україна в ООН висловила протест через нові репресії в Криму. Заява прозвучала після того, як 27 березня російські силовики затримали 20 кримських татар.

