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Україна звернеться до Ради Європи через обшуки в Криму

Новини » Політика    30.04.2019 - 12:53
Україна звернеться до Ради Європи через обшуки в Криму
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Ар'єв назвав обшуки в Криму новою хвилею репресій

Після сьогоднішніх обшуків в Криму українська сторона підготує звернення до Ради Європи. Про це у Facebook повідомив глава парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Зокрема, він назвав сьогоднішні обшуки новою хвилею репресій проти кримських татар і силовою акцією для залякування активістів.

"Готуємо відповідне звернення до Ради Європи та країн-членів організації", - зазначив Ар'єв.

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Нагадаємо, сьогодні під Сімферополем після обшуку затримали кримського татарина Руслана Бекірова. Активіста доставили до Київського РВВС Сімферополя, очікується, що його відпустять після того, як він надасть пояснення. Крім того, з ранку пройшли обшуки ще у двох кримських татар, проте вони затримані не були.

До цього Україна в ООН висловила протест через нові репресії в Криму. Заява прозвучала після того, як 27 березня російські силовики затримали 20 кримських татар.
 

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