В Крыму прошли новые обыски у крымских татар

Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

После сегодняшних обысков в Крыму задержанных нет

Сегодня, 30 апреля, в оккупированном Крыму прошли новые обыски у крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность".

Сообщается, что российские силовики с автоматами пришли в дома крымских татар под Симферополем. В частности, обыски прошли в доме активиста Ролана Османова, который проживает в селе Урожайное. Османов ранее выходил на одиночный пикет против "реставрации" Ханского дворца и поддерживал захваченных в Керченском проливе украинских моряков. После обысков задержаний не было.

Кроме того, прошли обыски в селе Живописное у активиста Дилявера Бекирова. После следственных мероприятий его тоже не задерживали. На данный момент публичных комментариев российских силовиков по обыскам нет.

Опубліковано Nariman Dzhelyal Понеділок, 29 квітня 2019 р.

Напомним, ранее Украина в ООН выразила протест из-за новых репрессий в Крыму. Заявление прозвучало после того, как 27 марта после обысков в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее Национальный союз журналистов Украины выступил с заявлением о том, что в Крыму продолжается системное давление на гражданскую журналистику.