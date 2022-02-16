Украина обратилась в Совбез ООН из-за возможного российского признания "ЛДНР"

Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за возможного российского признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Киев просит вынести этот вопрос на обсуждение 17 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых "ЛДНР", которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля", - отметил он.
Напомним, накануне Государственная дума Российской Федерации обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР".
Сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что данная инициатива не коррелируется с минскими соглашениями, однако Путин принял решение российского парламента к сведению.