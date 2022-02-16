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Украина обратилась в Совбез ООН из-за возможного российского признания "ЛДНР"

Автор: Артем Горовенко

Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за возможного российского признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Киев просит вынести этот вопрос на обсуждение 17 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых "ЛДНР", которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля", - отметил он.

Напомним, накануне Государственная дума Российской Федерации обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

Сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что данная инициатива не коррелируется с минскими соглашениями, однако Путин принял решение российского парламента к сведению.

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ООНРоссийская ФедерацияДНРЛНРДмитрий Кулеба