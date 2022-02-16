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Україна звернулася до Радбезу ООН через можливе російське визнання "ЛДНР"

Автор: Артем Горовенко

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через можливе російське визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Київ просить винести це питання на обговорення 17 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Україна офіційно звернулася до Ради безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ про визнання так званих "ЛДНР", яка підриває мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації мінських домовленостей 17 лютого", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні Державна дума Російської Федерації звернулася до президента Володимира Путіна із проханням про визнання "ЛДНР".

Сьогодні його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що ця ініціатива не корелюється з мінськими угодами, проте Путін взяв рішення російського парламенту до відома.

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