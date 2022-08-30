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Украина обратилась к России из-за пропавших без вести и похищенных в оккупации людей

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Украина, Вторник 30 августа 2022 19:02
Украина обратилась к России из-за пропавших без вести и похищенных в оккупации людей Фото: Украина обратилась к России из-за пропавших без вести и похищенных людей в оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Международный день жертв насильственного исчезновения, дипломаты напомнили о судьбах людей, которые пропали без вести или были похищены на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.

Дипломаты сообщили, что более чем за 8 лет российской оккупации по меньшей мере 45 человек стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и города Севастополь. 6 из них были позже найдены мертвыми, а судьба еще 15 до сих пор остается неизвестной.

"Сотни людей считаются без вести пропавшими на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Уже за последние полгода полномасштабной войны, на захваченных территориях россияне продолжили заниматься похищением людей. Украинской стороной было зафиксировано множество фактов похищения глав местной власти, активистов, директоров школ и предпринимателей. В МИД заявляют, что количество таких случаев невозможно подсчитать.

"Россия должна понести ответственность за свои агрессивные действия и нарушения прав человека и освободить всех, кого незаконно задержали", - заявили в итоге.

Напомним, что россияне похитили нескольких учителей в Энергодаре.

Также оккупанты в Херсонской области похитили супружескую пару за проукраинскую позицию.

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