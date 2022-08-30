ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна звернулась до Росії через зниклих безвісти та викрадених в окупації людей

Новость на русском →
Україна, Вівторок 30 серпня 2022 19:02
Україна звернулась до Росії через зниклих безвісти та викрадених в окупації людей Фото: Україна звернулась до Росії через зниклих безвісти та викрадених людей в окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Міжнародний день жертв насильницького зникнення, дипломати нагадали про долі людей, які зникли безвісти чи були викрадені на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України.

Дипломати повідомили, що більш ніж за 8 років російської окупації щонайменше 45 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та міста Севастополь. 6 з них були пізніше знайдені мертвими, а доля ще 15 і досі залишається невідомою.

"Сотні людей вважаються безвісти зниклими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Вже за останні півроку повномасштабної війни, на захоплених територіях росіяни продовжили займатись викраденням людей. Українською стороною було зафіксовано безліч фактів викрадення голів місцевої влади, активістів, директорів шкіл та підприємців. В МЗС заявляють, що кількість таких випадків не можливо підрахувати.

"Росія має понести відповідальності за свої агресивні дії та порушення прав людини та звільнити всіх, кого незаконно затримали", - заявили у підсумку.

Нагадаємо, що росіяни викрали кількох вчителів в Енергодарі.

Також окупанти в Херсонській області викрали подружню пару за проукраїнську позицію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні