Украина обратилась в ЕС по присоединению к блоку по новой спецпроцедуре

"Мы обращаемся к Европейскому союзу по безотлагательному присоединению Украины за новой специальной процедурой. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на уровне. Я уверен, что это справедливо, что мы этого заслужили, что все это возможно", - заявил Зеленский.