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Україна звернулася до ЄС щодо приєднання до блоку за новою спецпроцедурою

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

"Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поруч з нами, але наша мета бути разом з усіма європейцями і, головне, бути на рівні. Я впевнений, що це справедливо, що ми цього заслужили, що все це можливо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Україна повинна вступити до Євросоюзу.

Пізніше Словаччина ініціювала спеціальну процедуру приєднання України до ЄС.

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