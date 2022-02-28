Україна звернулася до ЄС щодо приєднання до блоку за новою спецпроцедурою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.
"Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поруч з нами, але наша мета бути разом з усіма європейцями і, головне, бути на рівні. Я впевнений, що це справедливо, що ми цього заслужили, що все це можливо", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Україна повинна вступити до Євросоюзу.
Пізніше Словаччина ініціювала спеціальну процедуру приєднання України до ЄС.