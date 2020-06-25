Украина обратилась к ЕС и НАТО за помощью в преодолении последствий наводнений

Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО, Европейскому союзу и государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнений в западных областях Украины. МИД рассчитывает, что партнеры поддержат усилия Украины по уменьшению негативного воздействия природного бедствия на объекты критической инфрастуктуры.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что Украина обратилась к государствам-партнеров и штаб-квартир международных организаций, а с отдельными обращениями - в ЕС и НАТО.

"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структур Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, в результате наводнений в Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались около 10 тысяч потребителей.

Также сообщалось, что на борьбу с наводнениями на западе правительство выделило 700 миллионов гривен.