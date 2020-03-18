В МИД объяснили, что делать украинцам, которые не успевают вовремя вернуться

Представительство Украины при ЕС обратилось к Европейской комиссии по возможности неприменения санкций к гражданам Украины, которые не успевают вовремя вернуться в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностраных дел.

Сообщается, что этот вопрос рассмотрят во время срочной встречи стран-членов ЕС.

"Немедленно обращайтесь к консульскому учреждению в стране пребывания по электронной почте", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники пограничной службы соответствующего государства-члена ЕС могут делать исключения и не применять соответствующие санкции.

"Важно, чтобы на просрочку была веская причина, которая должным образом задокументирована. МИД Украины поручило всем заграничным дипломатическим учреждениям Украины в мире провести соответствующие переговоры с компетентными органами стран пребывания", - сообщает МИД.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч граждан Украины, которые находятся за границей из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что эвакуация украинцев планируется 175 рейсами.

Как сообщает РБК-Украина, авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы для эвакуации украинских граждан из Чехии. В украинском посольстве в Чехии заявили, что дополнительные рейсы состоятся 22 и 24 марта.