ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов

Новина українською →
Украина, Четверг 20 января 2022 14:54
НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов Фото: Национальный банк Украины ухудшил прогноз по резервам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2022 года на уровне 29,2 млрд долларов. В октябре НБУ ожидал объем на уровне 30,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Согласно прогнозу НБУ, в 2023 году резервы составят 28,2 млрд долларов (ранее ожидалось 29,6 млрд долларов).

Кроме того, НБУ прогнозирует, что в 2024 году резервы составят 28,7 млрд долларов.

НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов

Напомним, по данным НБУ, международные резервы Украины выросли за 2021 год на 1,8 млрд долларов (на 6,2%) до 30,9 млрд долларов.

Отметим, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3,8 млрд долларов. На 1 января 2021 года размер резервов составил 29,1 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом