Украина никогда не станет частью "русского мира", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об агрессии РФ против страны. Украина никогда не станет частью "русского мира".
Об этом заявил Кулеба на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По его словам, нужны меры, которые бы сдерживали РФ. Это может быть новый пакет санкций, прямая поддержка и укрепление обороноспособности.
"Запад не даст Украине разрушить демократию. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить РФ. Украина никогда не станет частью "русского мира", - заявил Кулеба.
Напомним, феврале в Кремле назвали Украину якобы частью "русского мира". Российской власти не нравится отрицание этого со стороны Украины.
РБК-Украина писало, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях. Стягивание войск происходит в Крыму, на севере и на Донбассе.
Отметим, около двух недель назад Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.