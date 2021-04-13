Украина никогда не станет частью "русского мира", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об агрессии РФ против страны . Украина никогда не станет частью "русского мира".

Об этом заявил Кулеба на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, нужны меры, которые бы сдерживали РФ. Это может быть новый пакет санкций, прямая поддержка и укрепление обороноспособности.

"Запад не даст Украине разрушить демократию. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить РФ. Украина никогда не станет частью "русского мира", - заявил Кулеба.