Україна ніколи не стане частиною "російського світу", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про агресію РФ проти країни. Україна ніколи не стане частиною "російського світу".
Про це заявив Кулеба на спільному брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
За його словами, потрібні заходи, які б стримували РФ. Це може бути новий пакет санкцій, пряма підтримка та зміцнення обороноспроможності.
"Захід не дасть Україні зруйнувати демократію. Це дуже простий меседж, який наші друзі і партнери можуть надати РФ. Україна ніколи не стане частиною "російського світу", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, лютому у Кремлі назвали Україну нібито частиною "російського світу". Російській владі не подобається заперечення цього з боку України.
РБК-Україна писало, що Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках. Стягування військ відбувається в Криму, на півночі й на Донбасі.
Зазначимо, близько двох тижнів тому Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.