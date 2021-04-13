Україна ніколи не стане частиною "російського світу", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про агресію РФ проти країни . Україна ніколи не стане частиною "російського світу".

Про це заявив Кулеба на спільному брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

За його словами, потрібні заходи, які б стримували РФ. Це може бути новий пакет санкцій, пряма підтримка та зміцнення обороноспроможності.

"Захід не дасть Україні зруйнувати демократію. Це дуже простий меседж, який наші друзі і партнери можуть надати РФ. Україна ніколи не стане частиною "російського світу", - заявив Кулеба.