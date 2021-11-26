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Украина никогда не нападала на Россию, у нас в голове такого нет, - Зеленский

Автор: Александр Мороз

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что Украина никогда не нападала на Россию. Поэтому российская риторика о якобы эскалации с украинской стороны настораживает, поскольку говоря о эскалации возле границы России, имеется в виду контактная линия на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

По его словам, в последние две недели появился сигнал о том, что "украинцы начинают эскалацию".

"Мне эта история не очень нравится, потому что они ищут для себя фундамент, чтобы потом сказать "почему". Потому что история защиты того или иного населения - мы эту историю прошли. Я по-русски хочу сказать, что Украина никогда не нападала на Россию, у нас в голове такого нет. Когда они говорят "эскалация возле границ с Россией" - плохая история и риторика. Потому что это не граница, а контактная линия между Украиной и оккупированной Украиной", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с РФ и заявил, что Украина готова к любой эскалации.

Он также отреагировал на слухи о возможном введении военного положения в Украине.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация