ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина назначила на 27 марта дополнительные авиарейсы из 8 стран

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 13:06
Украина назначила на 27 марта дополнительные авиарейсы из 8 стран
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Перевозки будут осуществлять авиакомпании МАУ и SkyUp

Для евакуации украинцев 27 марта назначены авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сообщается, что перевозки будут осуществлять авиакомпании МАУ и SkyUp.

"На 27 марта планируем рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт). Все рейсы принимаются в карантинном терминале "В", где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляцию на 14 дней", - отметил Криклий.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вернуться из-за границы домой в условиях карантина изъявили желание по меньшей мере 20 тысяч граждан Украины.

Напомним, в Государственной пограничной службе пожаловались, что не могут со 100% гарантией обнаруживать заболевших коронавирусом украинцев, поскольку много граждан перед пересечением границы употребляют жаропонижающие медицинские препараты.

Также РБК-Украина сообщало, что даже после полного закрытия границ 27 марта украинцы все равно смогут вернуться домой.

Тест на устойчивость: как коронавирус повлияет на рейтинг Владимира Зеленского Закарпатье перекроет половину трасс, связывающих регион с остальной Украиной
Новости Украины эвакуацияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь