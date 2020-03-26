Украина назначила на 27 марта дополнительные авиарейсы из 8 стран

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Перевозки будут осуществлять авиакомпании МАУ и SkyUp

Для евакуации украинцев 27 марта назначены авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сообщается, что перевозки будут осуществлять авиакомпании МАУ и SkyUp.

"На 27 марта планируем рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт). Все рейсы принимаются в карантинном терминале "В", где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляцию на 14 дней", - отметил Криклий.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вернуться из-за границы домой в условиях карантина изъявили желание по меньшей мере 20 тысяч граждан Украины.

Напомним, в Государственной пограничной службе пожаловались, что не могут со 100% гарантией обнаруживать заболевших коронавирусом украинцев, поскольку много граждан перед пересечением границы употребляют жаропонижающие медицинские препараты.

Также РБК-Украина сообщало, что даже после полного закрытия границ 27 марта украинцы все равно смогут вернуться домой.