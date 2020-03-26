Україна призначила на 27 березня додаткові авіарейси з 8 країн

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перевезення будуть здійснювати авіакомпанії МАУ та SkyUp

Для евакуації українців 27 березня призначені авіарейси з Казахстану, Польші, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції та Німеччини. Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Повідомляється, що перевезення будуть здійснювати авіакомпанії МАУ та SkyUp.

"На 27 березня плануємо рейси з Казахстану (Алмати), Польщі (Варшава), Ізраїлю (Тель-Авів), Австрії (Відень), Литви (Вільнюс), Катару (Доха), Франції (Парижу), Німеччини (Франкфурт). Всі рейси приймаються в карантинному терміналі "В", де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на COVID-19, всіх попереджують про необхідну самоізоляцію на 14 днів", - зазначив Криклій.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що повернутися з-за кордону додому в умовах карантину виявили бажання щонайменше 20 тисяч громадян України.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі поскаржилися, що не можуть зі 100% гарантією виявляти хворих коронавірусом українців, оскільки багато громадян перед перетином кордону вживають жарознижуючі медичні препарати.

Також РБК-Україна повідомляло, що навіть після повного закриття кордонів 27 березня українці все одно зможуть повернутися додому.