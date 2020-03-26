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По меньшей мере 20 тысяч украинцев за рубежом заявили о желании вернуться, - МИД

Новости » Общество     26.03.2020 - 07:17
По меньшей мере 20 тысяч украинцев за рубежом заявили о желании вернуться, - МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба отметил, что логистика украинцев за рубежом сейчас затруднена

Вернуться из-за границы домой в условиях карантина изъявили желание не менее 20 тысяч граждан Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, это те граждане, которые сообщили консульства и другие дипломатические учреждения, что хотят вернуться домой.

"20 тысяч украинцев - это те, которые изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины. Теперь логистика их возврата будет существенно затруднена. Причина не только в закрытии границы... С 27 марта авиасообщение сворачивают и другие страны", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что для тех, кто будет возвращаться домой из-за границы, нужно ввести жесткий контроль.

Напомним, Национальная полиция Украины в сотрудничестве с врачами будет устанавливать круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом. В частности, медики будут передавать правоохранителям информацию о больных и данные о местах пребывания инфицированных и об их контактах с другими гражданами в течение инкубационного периода.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД с помощью телефонов будет контролировать самоизоляцию людей, у которых диагностировали коронавирус, а также тех украинцев, которые контактировали с инфицированными.

Позже глава МВД Арсен Аваков опроверг заявление о слежке за гражданами через телефон, однако не исключил такую возможность.

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