Перед пересечением границы граждане принимают жаропонижающие препараты, - ГПСУ

Фото: Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)

Из более 2,7 млн проверенных граждан только у 52 человек обнаружили повышенную температуру

За месяц температурного скрининга на границах Украины было проверено более 2,7 млн граждан, и только у 52 человек наблюдалась повышенная температура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

По словам главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, процент выявления пассажиров с повышенной температурой является сверхнизким.

"Это свидетельствует о том, и поступает информация, что люди, перед тем, как пересекают границу, употребляют жаропонижающие медицинские препараты и мы не можем выявлять лиц, которые не имеют ярко выраженных симптомов", - отметил Дейнеко.

В целом, по словам главы ГПСУ, в течение марта в Украину вернулись около 200 тысяч соотечественников.

"Все ли они являются здоровыми, никто ли из них не имеет заболеваемости на коронавирус - очень трудно сказать", - добавил Дейнеко.

Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. То есть, за сутки количество зараженных увеличилось на 43 человека.