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Украина национализирует российские активы. Комитет Рады поддержал законопроект

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Киев, Четверг 03 марта 2022 10:49
Украина национализирует российские активы. Комитет Рады поддержал законопроект Фото: Верховная рада готовится национализировать российские активы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития поддержал законопроект о национализации российских активов и имущества на территории Украины. Документ должны вынести на голосование парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook члена комитета, нардепа от "Слуги народа" Роксоланы Пидласой.

"Вчера в 22:30 у нас было заседание комитета Верховной рады по вопросам экономического развития. На повестке дня - один вопрос. Национализация имущества и денежных средств юридических лиц РФ… Единогласно", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты создали в Telegram фейковую страницу Верховной рады Украины.

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