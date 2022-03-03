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Україна націоналізує російські активи. Комітет Ради підтримав законопроект

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Київ, Четвер 03 березня 2022 10:49
Україна націоналізує російські активи. Комітет Ради підтримав законопроект Фото: Верховна рада готується націоналізувати російські активи (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку підтримав законопроект щодо націоналізації російських активів та майна на території України. Документ мають винести на голосування парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook члена комітету, нардепа від "Слуги народу" Роксолани Підласої.

"Вчора о 22:30 у нас було засідання комітету Верховної ради з питань економічного розвитку. На порядку денному - одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ... Одностайно", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти створили у Telegram фейкову сторінку Верховної Ради України.

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