Украина национализировала миллионные активы "Роснефти". Ими руководили "ставленники" ОПЗЖ

Компания из финансовой группы "Роснефти" занималась поставкой электроэнергии и финансировала войну против Украины.

По данным следствия, именно через эту компанию в 2013 году была заблокирована работа Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Это призвало к дефициту топлива и расшатыванию внутриполитической ситуации в стране. Также управленцы из ОПЗЖ получали от "Роснефти" средства на ведение нефтеперерабатывающего бизнеса в Украине в интересах России.

По данным фактам было открыто уголовное производство по нескольким статьям УКУ. В мае СБУ заблокировала работу энергокомпании, а суд арестовал активы стоимостью 23 млн гривен.

Теперь активы передали в управление АРМА, чтобы в дальнейшем направить их на оборону Украины.