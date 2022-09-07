Україна націоналізувала мільйонні активи "Роснєфті". Ними керували "ставленики" ОПЗЖ

Активи енергетичної компанії зі структури "Роснєфті" передали у держвласність. Підприємством керували "ставленики" ОПЗЖ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Компанія з фінансової групи "Роснєфті" займалася постачанням електроенергії та фінансувала війну проти України.
За даними слідства, саме через цю компанію у 2013 році було заблоковано роботу Лисичанського нафтопереробного заводу. Це призвало до дефіциту пального та розхитування внутрішньополітичної ситуації в країні. Також управлінці з ОПЗЖ отримували від "Роснєфті" кошти на ведення нафтопереробного бізнесу в Україні в інтересах Росії.
За даними фактами було відкрите кримінальне провадження за декількома статтями ККУ. У травні СБУ заблокувала роботу енергокомпанії, а суд арештував активи вартістю 23 млн гривень.
Тепер активи передали в управління АРМА, щоб в подальшому спрямувати їх на оборону України.
Нагадаємо, раніше в управління АРМА передали активи компанії, яка належить російському олігарху з оточення Володимира Путіна.
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