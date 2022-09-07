RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна націоналізувала мільйонні активи "Роснєфті". Ними керували "ставленики" ОПЗЖ

Фото: в Україні арештували активи "Роснєфті" на 23 млн гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Активи енергетичної компанії зі структури "Роснєфті" передали у держвласність. Підприємством керували "ставленики" ОПЗЖ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Компанія з фінансової групи "Роснєфті" займалася постачанням електроенергії та фінансувала війну проти України.

За даними слідства, саме через цю компанію у 2013 році було заблоковано роботу Лисичанського нафтопереробного заводу. Це призвало до дефіциту пального та розхитування внутрішньополітичної ситуації в країні. Також управлінці з ОПЗЖ отримували від "Роснєфті" кошти на ведення нафтопереробного бізнесу в Україні в інтересах Росії.

За даними фактами було відкрите кримінальне провадження за декількома статтями ККУ. У травні СБУ заблокувала роботу енергокомпанії, а суд арештував активи вартістю 23 млн гривень.

Тепер активи передали в управління АРМА, щоб в подальшому спрямувати їх на оборону України.

Нагадаємо, раніше в управління АРМА передали активи компанії, яка належить російському олігарху з оточення Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Арест имуществаСлужба безпеки УкраїниРоснефтьОпозиційна платформа За життя