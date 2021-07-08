Украина нацелена вступить в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет, - Шмыгаль

Украина нацелена стать членом Евросоюза и НАТО в течение 5-10 лет. Одним из важных вопросов в этом направлении является реализация реформ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дмитрия Шмыгаля изданию LRT, опубликованном на сайте Кабмина.
"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать и имеем существенные результаты", - сказал глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что вступление в ЕС зависит не только от усилий Украины, но и от желания 27 других стран-участниц блока.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.