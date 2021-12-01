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Украина и НАТО работают над сдерживанием России на двух треках, - Кулеба

Автор: Валерия Полищук

Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии на двух треках. В частности, что Североатлантический альянс может сделать как содружество и каждый отдельный член НАТО на двустороннем уровне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Риге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Есть два трека сотрудничества. Первый - то, что НАТО может сделать как альянс. Второй - то, что может сделать каждый член НАТО на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы благодарим генсека НАТО Йенса Столтенберга за принципиальную позицию. Он призывает больше работать с Украиной на двустороннем уровне. Мы сейчас говорим с каждой страной, что она может добавить в механизм сдерживания России и мы работаем с Альянсом, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", - заявил министр.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.

Кроме того, министры альянса заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и России.

При этом Столтенберг пригрозил РФ политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против страны.

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НАТОДмитрий Кулеба