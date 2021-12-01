Украина и НАТО работают над сдерживанием России на двух треках, - Кулеба

Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии на двух треках. В частности, что Североатлантический альянс может сделать как содружество и каждый отдельный член НАТО на двустороннем уровне.

"Есть два трека сотрудничества. Первый - то, что НАТО может сделать как альянс. Второй - то, что может сделать каждый член НАТО на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы благодарим генсека НАТО Йенса Столтенберга за принципиальную позицию. Он призывает больше работать с Украиной на двустороннем уровне. Мы сейчас говорим с каждой страной, что она может добавить в механизм сдерживания России и мы работаем с Альянсом, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", - заявил министр.