Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества: что это даст

Североатлантический альянс (НАТО) в ближайшие дни подпишет соглашение об усилении киберсотрудничества с Украиной. Это даст Киеву доступ к западной платформе обмена информацией о вредоносных программах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины. НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности", - отметил он.

Столтенберг добавил, что НАТО усилит сотрудничество с Украиной в этой сфере.

"В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", - подчеркнул генсек.