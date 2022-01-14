Польша допустила причастность российских спецслужб к кибератаке на Украину

К масштабной кибертатаке на Украину могут быть причастны российские спецслужбы. Польская сторона считает ее частью "типичной деятельности" спецслужб России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что пока ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность за кибератаку, а представитель Кремля не ответил на запрос о комментариях. Страны Европейского союза, с которыми Украина стремится углубить связи, осудили хакерские атаки, а Польша конкретна указала пальцем на Россию.

Напомним, ранее Польша осудила кибератаку против Украины и назвала их попыткой поссорить страны. Дело в том, что на правительственных сайтах хакеры разместили текст на польском языке с упоминанием Волынской резни, ОУН-УПА и так далее.

Уже сообщалось, что это была самая мощная кибератака на украинские структуры за последние четыре года.