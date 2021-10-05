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Україна і НАТО можуть відновити баланс безпеки в Чорному морі, - Кулеба

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Варшава, Вівторок 05 жовтня 2021 16:42
Україна і НАТО можуть відновити баланс безпеки в Чорному морі, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна і країни НАТО можуть відновити баланс безпеки в Чорноморському регіоні. Його порушила російська окупація і мілітаризація Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Повідомляється, що сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на Варшавському форумі з безпеки.

"Російська окупація Криму зруйнувала не тільки територіальну цілісність України, а й всю ситуацію з безпекою в Чорному морі, завдала удару по міжнародному правопорядку. Зараз потрібна більша присутність НАТО в Чорному морі, а також тісніша взаємодія між чорноморськими країнами. Спільними діями і в тісній співпраці ми здатні відновити баланс безпеки", - заявив він.

Міністр додав, що Україна приділяє пріоритетну увагу відновленню, зміцненню і переозброєнню Військово-морських сил.

"Чорне море завжди славилося морською торгівлею. Зараз вона під загрозою через дії РФ. Відновлення балансу безпеки в Чорному морі необхідно також і для захисту торгівлі", - підкреслив Кулеба.

Він також відкинув принцип "не дратувати Росію", коли мова йде про політику НАТО в Чорному морі. За його словами, Росію дратує сам факт існування альянсу.

"Росія буде сприймати будь-які дії як провокацію. Питання тільки робите ви щось чи ні. Якщо нічого не робити, Росія буде робити за вас", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Росія створює хаос на ринку в Європі через накручування цін на газ.

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НАТО Чорне море Дмитро Кулеба
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