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Россия создает хаос на рынке в Европе из-за накручивания цен на газ, - Кулеба

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Киев, Вторник 05 октября 2021 14:12
Россия создает хаос на рынке в Европе из-за накручивания цен на газ, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Они, в частности, обсудили газовый кризис в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

В повестке дня переговоров было:

  • председательство Польши в ОБСЕ в 2022 году,
  • угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы,
  • двустороннее взаимодействие.

"Северный поток-2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке из-за накручивания цен на газ", - заявил Кулеба.

По его словам, Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности Европейского континента.

Напомним, цена на газ в Европе превысила рекордные 1200 долларов.

Ранее Кулеба заявил, что газовый кризис в Европе создан в ручном режиме.

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