Украина настаивает на разведении сил на четырех участках Донбасса

Представители Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины предложили четыре новых участка для разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

В свою очередь, российская сторона настаивает на разведении сил в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.

Напомним, по словам пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер, украинская сторона считает необходимым, чтобы Специальная мониторинговая миссия провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Кроме того, Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе. В частности, Киев настаивает на том, что устойчивый мир способно обеспечить возвращение переселенцев и их участие в выборах.

Добавим, что на сегодняшних переговорах в Минске Украина предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Также Киев отмечает необходимость действенного мониторинга украинско-российской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.