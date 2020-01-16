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Україна наполягає на розведенні сил на чотирьох ділянках Донбасу

Новини » Політика     16.01.2020 - 21:53
Україна наполягає на розведенні сил на чотирьох ділянках Донбасу
Фото: представник України в контактній групі Леонід Кучма (РБК-Україна)

Україна хоче провести розведення сил поблизу Авдіївки, Новоселиці Другий і в районі пункту пропуску "Гнутово"

Представники України в Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України запропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску "Гнутове".

У свою чергу, російська сторона наполягає на розведенні сил в районі населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розсадка, Гнутове та Широкине, а також поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, за словами прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер, українська сторона вважає за необхідне, щоб Спеціальна моніторингова місія провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їх зберігання.

Крім того, Україна висунула нову умову для виборів на Донбасі. Зокрема, Київ наполягає на тому, що стійкий мир здатен забезпечити повернення переселенців та їх участь у виборах.

Додамо, що на сьогоднішніх переговорах у Мінську Україна запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону. Також Київ відзначає необхідність дієвого моніторингу на українсько-російському кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і РФ.

Україна запропонувала створити робочу підгрупу ТКГ з питань кордону, - Оліфер Україна висунула нову умову для виборів на Донбасі
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