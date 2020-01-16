ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна наполягає на повторній верифікації розведення на Донбасі

Новини » Політика     16.01.2020 - 18:13
Україна наполягає на повторній верифікації розведення на Донбасі
Фото: представник України в контактній групі Леонід Кучма (РБК-Україна)

Місія ОБСЄ має перевірити відведення важких озброєнь

Українська сторона контактної групи по Донбасу наполягає на повторній верифікації розведення сил і засобів. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, українська сторона вважає за необхідне, щоб Спеціальна моніторингова місія провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь і місць їх зберігання.

"На жаль, ситуація з безпекою залишається напруженою, всупереч домовленостям лідерів країн "нормандської четвірки" продовжують обстріли, є загиблі та поранені українські військові. Саме розв'язання проблем безпеки - головне в порядку денному", - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна висунула нову умову для виборів на Донбасі. Зокрема, Київ наполягає на тому, що стійкий мир здатне забезпечити повернення переселенців та їх участь у виборах.

Крім того, на сьогоднішніх переговорах у Мінську Україна запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону. Також Київ відзначає необхідність дієвого моніторингу українсько-російському кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України та РФ.

В ОБСЄ назвали дату наступної зустрічі ТКГ по Донбасу
Новини України ОБСЄРозведення силКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся