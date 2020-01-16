Україна наполягає на повторній верифікації розведення на Донбасі

Фото: представник України в контактній групі Леонід Кучма (РБК-Україна)

Місія ОБСЄ має перевірити відведення важких озброєнь

Українська сторона контактної групи по Донбасу наполягає на повторній верифікації розведення сил і засобів. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, українська сторона вважає за необхідне, щоб Спеціальна моніторингова місія провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь і місць їх зберігання.

"На жаль, ситуація з безпекою залишається напруженою, всупереч домовленостям лідерів країн "нормандської четвірки" продовжують обстріли, є загиблі та поранені українські військові. Саме розв'язання проблем безпеки - головне в порядку денному", - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна висунула нову умову для виборів на Донбасі. Зокрема, Київ наполягає на тому, що стійкий мир здатне забезпечити повернення переселенців та їх участь у виборах.

Крім того, на сьогоднішніх переговорах у Мінську Україна запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону. Також Київ відзначає необхідність дієвого моніторингу українсько-російському кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України та РФ.