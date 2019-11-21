Україна наполягає в Гаазі, що справа проти РФ щодо моряків є терміновою, - Зеркаль

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Росія і надалі продовжує заперечувати імунітет українських моряків

Україна наполягає в Гаазському суді, що справа "Україна проти Росії" щодо моряків є терміновою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступниці глави МЗС, агента України у цій справі Лани Зеркаль у Facebook.

За її словами, Гаазький трибунал має покласти край цим триваючим порушенням, а тому Україна вимагає остаточного, обов'язкового рішення про визнання РФ винною у порушенні низки статей Конвенції ООН з морського права.

"Тобто, Росія і надалі продовжує заперечувати імунітет українських моряків. Три дні тому - майже через рік після того, як 25 листопада 2018 року їх було захоплено - РФ звільнила наші кораблі, вилучивши з них зброю, комунікаційне обладнання і документи. Таким чином, РФ продовжує порушувати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та Конвенцію ООН з морського права", - написала Зеркаль.

Нагадаємо, Арбітражний суд у Гаазі сьогодні, 21 листопада, почав перші слухання у справі "Україна проти Росії", а саме щодо нападу на українські кораблі в Керченській протоці.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 листопада, Арбітражний трибунал в Гаазі почне перші слухання у справі "Україна проти Росії". Передбачалося, що суд розгляне порушення Росією імунітету українських військових суден та 24 членів їх екіпажів.

Також РБК-Україна писало, що 8 листопада, Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі "Україна проти РФ". Суд визнав свою юрисдикцію у справах про расову дискримінацію в Криму та фінансування тероризму на Донбасі.