Украина настаивает на доставке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подчеркнул, что настаивает на доставке в Украину "черных ящиков" сбитого в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщает правительственный портал.

Также глава украинского МИД настаивает на выплате компенсаций семьям жертв катастрофы.

"Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы. Глава МИД отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследовании с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии", - указано в сообщении.

При этом иранский министр заверил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана, а также получило соответствующую правовую оценку. Глава МИД Ирана также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования.

Зариф сказал Кулебе, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем и привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее появилась информация, что правительство Ирана направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании. Среди прочего, документ обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ. В ответ на это украинское министерство подчеркнуло, что настаивает на выплате компенсаций.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля член иранского парламента Хассан Норузи заявил, что иранские военные добились "хороших результатов", сбив гражданский авиалайнер. Он также сообщил, что никого из виновных в авиакатастрофе не арестовали и наказывать не планируют. В ответ Украина потребовала немедленных объяснений.