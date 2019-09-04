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Украина настаивает на деполитизации ремонта моста в Станице Луганской

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Украинцы готовы работать над восстановлением моста круглосуточно и без выходных

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске украинская сторона настаивает на деполитизации ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

Как сообщается, ремонт моста в Станице Луганской уже начался.

"Чтобы работы были завершены к концу осени украинские мостобудовцы готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью дополитизован", - отметила Олифер.

Напомним, 2 сентября в Станице Луганской завершили демонтаж блокпоста и начали строительство разрушенного моста.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября работы по полному демонтажу фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской были закончены.

Сообщается, что здесь работали 11 человек инженерной группы ГСЧС. Шесть работников автодорожной службы убирали песок и мусор с проезжей части дороги. В послеобеденное время работы были закончены.

Также отмечается, что примерно в 200 метрах от взлома моста работы были остановлены, поскольку из ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны так называемой "ЛНР". Представители оккупированных территорий свои обязательства по демонтажу не исполнили.

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