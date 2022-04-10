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Украина наработала предложения для шестого пакета санкций ЕС против России

Фото: совещание у президента (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

У президента Украины Владимира Зеленского наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России. Что конкретно в них входит, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.

Сообщается, что сегодня Зеленский провел селекторное совещание по обеспечению сил безопасности и обороны и готовности к выполнению боевых задач. Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания поставок вооружений и усиления санкционного давления на Россию.

"Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета", - говорится в сообщении.

Содержание этих предложений не уточняется.

Напомним, накануне Зеленский призвал к глобальному нефтяному эмбарго в отношении России, поскольку она "продолжает жить в иллюзиях" и не собирается завершать войну.

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Владимир ЗеленскийСанкции против России