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Україна напрацювала пропозиції для шостого пакету санкцій ЄС проти Росії

Фото: нарада у президента (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

У президента України Володимира Зеленського напрацювали пропозиції для шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Що конкретно до них входить, поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента.

Повідомляється, що сьогодні Зеленський провів селекторну нараду щодо забезпечення сил безпеки і оборони і готовності до виконання бойових завдань. Учасники обговорили необхідні дипломатичні зусилля для нарощування поставок озброєнь і посилення санкційного тиску на Росію.

"Також було обговорено прогнозований вплив 5-го пакету санкцій Європейського союзу щодо РФ і напрацьовано пропозиції від України для 6-го пакету", - йдеться в повідомленні.

Зміст цих пропозицій не уточнюється.

Нагадаємо, напередодні Зеленський закликав до глобального нафтового ембарго щодо Росії, оскільки вона "продовжує жити в ілюзіях" і не збирається завершувати війну.

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Володимир ЗеленськийСанкції проти Росії