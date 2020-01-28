Украина нарабатывает пакет законов по нацмодели торговли выбросами

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина разрабатывает пакет законопроектов по национальной модели торговли выбросами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, Гончарук провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам "Европейского зеленого соглашения" Франсом Тиммермансом в рамках рабочей поездки в Брюссель.

"Украина уже разрабатывает свой второй национально определенный вклад в соответствии с Парижским соглашением и пакет законопроектов по национальной модели торговли выбросами. Мы уже начали имплементировать украинское законодательство к европейским нормам", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кабмина прибыл в Брюссель и планирует обсудить с представителями Европейского союза зону свободной торговли с ЕС, а также привлечение к разработке Европейского "зеленого соглашения".

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабмине анонсировали подготовку пакета законопроектов по обращению с отходами. В частности, предлагается ввести принцип "загрязнитель платит".

Добавим также, в декабре Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0875 "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".