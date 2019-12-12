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Рада запустила рынок парниковых квот

Новости » Политика     12.12.2019 - 18:33
Рада запустила рынок парниковых квот
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий проект закона в первом чтении поддержала Рада 8 созыва

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0875 "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 335 депутатов Рады.

Документом предусматривается ввести в стране международную систему мониторинга, отчетности и верификации (МОВ) выбросов парниковых газов, которая приходит на смену Киотскому протоколу.

Утверждается система верификации данных о выбросах. Согласно закону, предприятия самостоятельно будут высчитывать выбросы парниковых газов на основании новой, более точной методики. Составленные таким образом отчеты будут проверять специалисты-верификаторы.

Положениями закона предусматривается определить:

  • полномочия органов государственной власти в сфере МОВ;
  • правовые основы регистрации установок в Государственном реестре установок;
  • правовые основы организации и осуществления МОВ.

Также документом предусматривается закрепить статус верификатора отчета оператора о выбросах парниковых газов; установить основные права и обязательства оператора установки и верификатора отчета оператора о выбросах парниковых газов; установить основные аспекты предоставления административных услуг в сфере МЗВ и установить ответственность за нарушение законодательства в сфере МОВ.

Напомним, в феврале 2019 года Рада 8 созыва поддержала за основу в первом чтении законопроект №9253 "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".

Как писало РБК-Украина, парламент также принял во втором чтении законопроект №0874 (9082 в предыдущем созыве парламента, - ред.) об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах. Документ поддержали 322 нардепа. Документ направлен на выполнение требований Монреальского протокола в части постепенного сокращения и последующего прекращения потребления этих веществ.

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