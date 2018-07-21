ЄС надасть додаткову допомогу Швеції у боротьбі з лісовими пожежами

Уряд Швеції просив ЄС допомогти у боротьбі з більш ніж 60 пожежами

Європейський союз надаватиме додаткову допомогу Швеції у боротьбі з неконтрольованими лісовими пожежами. Про це оголосила Європейська комісія, передає агентство DPA.

Зокрема, на додаток до літаків, які надали Італія і Франція, через механізм цивільного захисту Євросоюзу буде надана допомога Німеччини, Литви, Польщі та Данії.

"Комісія працює 24/7, оскільки Швеція просила допомоги ЄС у боротьбі з безпрецедентними лісовими пожежами", - підкреслюється у заяві Єврокомісії.

Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Христос Стиліанідіс зазначив, що Євросоюз підтримує шведський уряд і шведський народ у важкий час.

Раніше уряд Швеції звертався за допомогою до Європейського союзу у боротьбі з більш ніж 60 пожежами.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в Фінляндії 19 липня в результаті пожежі були відключені обидва реактора атомної електростанції в Олкілуото. Повідомлялося, що від пожежі ніхто не постраждав.



Зазначалося, що поширення вогню вдалося запобігти.