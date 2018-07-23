Вісім країн ЄС допомагають Швеції у боротьбі з лісовими пожежами

Це Франція, Італія, Німеччина, Литва, Данія, Португалія, Польща та Данія

Вісім країн Євросоюзу допомагають Швеції у боротьбі із лісовими пожежами, які протягом кількох тижнів не вщухають у країні. Про це повідомляє Єврокомісія у Twitter.

Як повідомляється, Швеції було надано 7 пожежних літаків, 7 вертольотів, 60 одиниць транспорту та більше 340 осіб персоналу для гасіння пожеж.

Відзначається, що допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС на запит шведського уряду надіслали Франція, Італія, Німеччина, Литва, Данія, Португалія, Польща та Данія.

Нагадаємо, що раніше ЄС обіцяв надати додаткову допомогу Швеції у боротьбі з лісовими пожежами.

Загалом в усій країні зафіксовано майже 40 осередків займання. Є місця, де вогонь поширюється зі швидкістю 10 квадратних метрів за хвилину.