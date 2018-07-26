Україна направить в Швецію рятувальну авіацію для гасіння лісових пожеж

Україна направить у Швецію літак АН-32

Кабінет міністрів України у четвер, 26 липня, під час засідання ухвалив направити авіацію Держслужби з надзвичайних ситуацій до Швеції для допомоги у гасінні лісових пожеж. Відповідний документ є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, про допомогу для Швеції сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Разом з тим перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що у середу, 25 липня, о 22:30 МВС отримало запит від Євроатлантичного координаційного центру. Йшлося про виділення допомоги у ліквідації в Швеції лісових пожеж.

"Пропоную залучити наявну в розпорядженні Держслужби з надзвичайних ситуацій авіаційну техніку. Буде направлено АН-32 та вісім осіб особового складу ДСНС", - зазначив Яровий.

Відзначимо, зараз в Швеції триває 40 активних пожеж в регіонах Евлеборг, Даларна і Ємтланд, їх кількість постійно збільшується. Три найбільші пожежі охопили понад 20 тис. га.

Нагадаємо, вісім країн Євросоюзу допомагають Швеції у боротьбі із лісовими пожежами, які протягом кількох тижнів не вщухають у країні. Швеції було надано 7 пожежних літаків, 7 вертольотів, 60 одиниць транспорту та більше 340 осіб персоналу для гасіння пожеж.