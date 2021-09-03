ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина направит Польше ноту из-за смерти украинца

Новина українською →
Пятница 03 сентября 2021 18:32
Украина направит Польше ноту из-за смерти украинца Фото: посол Украины в Польше Андрей Дещица (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Посольство Украины в ближайшие дни направит в Министерство иностранных дел Польши ноту относительно смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после его задержания полицейскими. Сейчас украинское посольство работает над нотой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии", - сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица.

При этом он добавил, что дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Напомним, в июле в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. МИД Украины взял дело на контроль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Украина
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин