Україна направить Польщі ноту через смерть українця

Посольство України найближчими днями направить до Міністерства закордонних справ Польщі ноту щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після його затримання поліцейськими. Зараз українське посольство працює над нотою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням про проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію", - повідомив посол України в Польщі Андрій Дешиця.

При цьому він додав, що справа перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.